Voy TV é nova aposta em vídeo na Web Na história da internet brasileira, houve um momento em que o nome do executivo Fernando Espuelas era citado com enorme freqüência. Fundador da então Starmedia, um portal que, no auge da bolha, já propunha os conceitos de porta, e-mail gratuito e site de comunidades. Mas Espuelas viu sua proposta virar água com a deflação da bolha pontocom, a partir do final de 2000, e no qual as empresas de internet precisavam mostrar lucratividade real para ir adiante. Anos depois, Espuelas volta à carga com um novo serviço, a Voy TV, um canal online de vídeos que promete pegar carona na onda do YouTube e outros portais do tipo, exibindo vídeos dos internautas com foco em humor, entretenimento e dedicado a essa entidade nada uniforme que é o internauta latino. Mas a Voy TV também quer se diferenciar ao mesclar o conteúdo de usuários com vídeos produzidos ou licenciados de canais de TV de vários países da América Latina, para tanto contando com seções gratuitas e pagas dentro do serviço online. O serviço tem direito até a tutoriais de tarefas domésticas a programas de culinária, seções sobre cinema e espaço para exibição de curtas-metragens e videoclipes.