Vulcabras concede à Grendene licenciamento das marcas Azaleia e Dijean

O conselho de administração da Vulcabras|Azaleia aprovou o licenciamento das marcas Azaleia e Dijean à Grendene por três anos, podendo ser renovado por mais três, informaram as companhias em comunicado nesta quinta-feira.

Com o licenciamento, a Grendene poderá a usar as marcas nos produtos por ela produzidos e comercializados, incluindo a criação de designs.

A Vulcabras|Azaleia será responsável pela gestão institucional das marcas no Brasil e pela gestão da rede de distribuição dos produtos por meio de representantes comerciais.

A remuneração da Vulcabras|Azaleia pela licença de uso, pela gestão e da rede de distribuição dos produtos será paga pela Grendene com base em um percentual das vendas, disseram as empresas em fato relevante, sem detalhar os termos do acordo.