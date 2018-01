Wal-Mart abandona venda de filmes pela internet

As lojas do Wal-Mart encerraram o serviço de download de vídeos pela internet, lançado há menos de um ano. O modelo foi criado em fevereiro e dispunha inicialmente de três mil filmes e episódios de televisão para o cliente comprar e assistir pelo computador. A saída da rede, a qual é responsável por cerca de 40% de todas as vendas de DVD, segue a decisão da companhia de abandonar esforços para construir um serviço rentável de venda de DVD on line. Em vez disso, o maior varejista do mundo passou o seu serviço para a empresa Netflix. Em declaração, a porta-voz do Wal-Mart, Amy Collella, afirmou que a companhia decidiu fechar a loja após a empresa Hewlett-Packard, que provia o software do site, decidir descontinuar o seu serviço de download de vídeo. A rede varejista não disse se tentará reiniciar o serviço usando software de outra empresa. Uma mensagem no site afirma que a loja fechou no dia 21 de dezembro, mas que os clientes que já compraram filmes podem continuar a assisti-los em seus computadores. A rede ainda opera o serviço de download de músicas e continua a vender CDs e DVDs no varejo e pela internet.