Wal-Mart acelera expansão para crescer no setor de eletrônicos

Em suas lojas norte-americanas de baixo preço, a Wal-Mart vai expandir em 30 por cento as ofertas de produtos sem fio, com mais mercadorias nos segmentos de celulares e smartphones. Também passará a oferecer mais aparelhos de DVD Blu-rays e filmes nesse formato, e a partir desta semana terá um player de Blu-ray da Philips à venda por 198 dólares.

Além disso, a empresa está acrescentando novas centrais de demonstração que permitirão que os consumidores testem as diferentes marcas de laptops.

"Nós realizamos diversas mudanças significativas nos últimos três anos para melhorar nossa seleção de produtos e conquistar a confiança dos consumidores como ponto de compra de eletrônicos", afirmou Gary Severson, vice-presidente sênior de entretenimento doméstico, em comunicado, "e temos toda a intenção de manter esse ritmo, com melhoras continuadas de serviços e em termos de sortimento", acrescentou.

Enquanto muitos dos grupos norte-americanos de eletrônica cortavam pessoal, fechavam lojas ou saíam do negócio, o Wal-Mart tem ampliado sua fatia de mercado ao expandir sua seleção de bens eletrônicos de consumo das maiores marcas, enquanto tentava derrotar a concorrência em termos de preços.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora, o grupo está ampliando seus esforços para atrair consumidores em um momento no qual outros grupos de varejo de eletrônicos, entre os quais Amazon.com e Best Buy, lutam para conquistar os antigos clientes da rede Circuit City, que fechou no começo deste ano.

(Reportagem de Nicole Maestri)