Wal-Mart começa a vender música digital sem restrição

O Wal-Mart anunciou nesta terça-feira, 21, que começou a vender downloads de músicas em seu site sem a tradicional tecnologia de proteção contra cópias, que limita onde os usuários podem ouvir as faixas. Veja também: MTV e RealNetworks fazem aliança em desafio ao iTunes O Wal-Mart, maior rede varejista do mundo, informou que seu novo catálogo de músicas MP3 inclui milhares de álbuns e canções das principais gravadoras, como Universal Music e EMI. A companhia divulgou ainda que venderá os downloads de músicas livres de artistas como Rolling Stones, Amy Winehouse e Maroon 5 por US$ 0,94 por música, ou US$ 9,22 por álbum. O grupo acrescentou que o novo formato permite ao consumidor ouvir as músicas em quase todos os aparelhos, incluindo iPods, iPhones e o media player portátil da Microsoft, Zune. O anúncio acontece num momento em que as principais gravadoras debatem se permitir os downloads sem proteção afetará as vendas de músicas digitais ou aumentar a pirataria. O recurso anticópias impede reproduções desautorizadas das músicas digitais compradas de uma loja online, mas também limita onde elas podem ser executadas. O fundador e presidente-executivo da Apple, Steve Jobs, pediu para a indústria fonográfica permitir que varejistas de músicas, como a iTunes, pudessem vender faixas sem restrições para incentivar o mercado e dar ao consumidor o que ele deseja. A Universal, maior gravadora do mundo, informou este mês que está testando a venda de músicas sem a proteção contra cópias e acrescentou que alguns vendedores, incluindo Google, Wal-Mart e Amazon.com, participariam do teste. A EMI também concordou em abrir mão da proteção, mas Sony BMG Music e Warner Music ainda avaliam o impacto de tal medida nas vendas de músicas digitais. A Apple, cuja loja iTunes é a terceira maior varejista de música dos EUA, lançou o iTunes Plus, um serviço de downloads de músicas sem travas contra cópias.