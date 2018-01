Wal-Mart estuda vender pela internet no Brasil O Wal-Mart formou um grupo de estudos para analisar sua entrada em operações de comércio eletrônico. De acordo com o presidente do grupo no Brasil, Vicente Trius, a área receberá mais atenção da empresa a partir do ano que vem. "Temos oportunidades. Estávamos um pouco devagar", disse, referindo-se à prioridade dada até agora à expansão da empresa e aquisições de redes no Brasil. O executivo não forneceu mais detalhes sobre essa estratégia, mas há a possibilidade de que as operações comecem em 2007. Atualmente, o grupo Wal-Mart já possui operação de Internet nos Estados Unidos, México, Porto Rico e Inglaterra, onde o serviço está sendo ampliado. De acordo com Trius, os únicos países onde o Wal-Mart não possui ainda operações de Internet são Argentina, Japão e Brasil. A área de e-commerce faz parte da divisão especial, setor que integra atividades como farmácias, restaurantes e postos de gasolina. Atualmente, o Wal-Mart possui 114 farmácias, três postos e sete restaurantes. As novas lojas de supermercados e hipermercados tendem a ser abertas com uma unidade de farmácia. Essa divisão especial do grupo, que é uma vice-presidência, passou a ser ocupada há cerca de duas semanas por um novo executivo, Carlos Fernandes, vindo da Accenture, empresa da qual era sócio e responsável pela área de varejo.