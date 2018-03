Wal-Mart obtém liminar contra lei seca em SP e MS

A rede de hipermercados Wal-Mart conseguiu nesta sexta-feira, 15, uma liminar que autoriza a comercialização de bebidas alcoólicas em seus estabelecimentos localizados nas rodovias federais (e adjacências) de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Além disso, a autuação aplicada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) a uma das lojas da rede, em Taboão da Serra, foi suspensa. Veja também: Justiça autoriza Carrefour a vender bebida perto de estradas Protesto na Bahia pede liberação de bebidas nas estradas Proibição de bebida em rodovia não será flexibilizada, diz Tarso Justiça nega 3 liminares contra veto a venda de bebidas Governo vai rever autuações da lei seca nas estradas Quase 600 estabelecimentos são multados por venda de bebidas O hipermercado Carrefour obteve, no último dia 8, uma liminar que permite a comercialização de bebidas alcoólicas em três estabelecimentos localizados próximos às rodovias federais. Já a Companhia Brasileira de Distribuição, detentora de redes de supermercados como Sé, Pão de Açúcar, Barateiro, Compre Bem e Extra, teve o pedido de liminar negado na terça-feira, 12, pelo juiz federal João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Cível de São Paulo. Na liminar concedida ao Wal-Mart, a juíza federal Regilena Emy Fukui Bolognesi afirma que a matéria em questão não poderia ser tratada por meio de medida provisória (MP). "No caso da Medida Provisória nº 415/08, não há como se reconhecer a urgência. O fato de ter sido editada pouco antes do feriado do Carnaval de 2008 não se afigura suficiente para configurar a urgência exigida na Constituição da República." A juíza defere a liminar sob o argumento de que a MP que instituiu a proibição de bebidas alcoólicas em estabelecimentos localizados à beira de rodovias federais não constitui o veículo adequado ao tratamento da matéria, por carecer de urgência, e seu conteúdo não pode ser imposto.