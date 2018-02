Wall St fecha em alta, apesar de decepção com resultado da IBM

O índice Dow Jones subiu 0,12 por cento, a 16.399 pontos, enquanto que o S&P 500 teve alta de 0,91 por cento, a 1.904 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 1,35 por cento, a 4.316 pontos.

Resultados da Halliburton, Gannett Co. e outras empresas ajudaram a aliviar as preocupações em relação ao crescimento global e à queda nos preços das commodities que pressionaram as ações na semana passada.

"Algumas das preocupações da semana passada diminuíram", disse o vice-presidente de Investimento do BMO Private Bank, Jack Ablin.

"Quanto mais as pessoas focarem nos fundamentos, no lucro e nas receitas e menos nas manchetes, mais as ações têm chances de subir."

As ações da IBM caíram 7,1 por cento, para 169,10 dólares, exercendo a maior pressão de queda tanto no Dow Jones como no S&P 500, depois que o resultado do terceiro trimestre ficou bem abaixo da expectativa do mercado. A IBM abandonou sua meta de lucro operacional para 2015 e disse que vai pagar 1,5 bilhão de dólares ao longo de três anos para assumir a unidade de semicondutores da Globalfoundries.

As small caps também se recuperaram nesta segunda-feira, com o índice Russell 2000 subindo 1,2 por cento.

O índice de volatilidade CBOE caiu 15,5 por cento e fechou abaixo da média móvel de 14 dias. O VIX subiu 51 por cento em duas semanas.

A temporada de balanços vai ganhar força esta semana com cerca de 130 empresas do S&P 500 programadas para divulgar seus resultados. A expectativa é que os lucros do terceiro trimestre subam 6,7 por cento em relação ao ano anterior, com o avanço 3,6 por cento das receitas.

Depois do fechamento, a Apple Inc divulgou receita maior do que a esperada no trimestre encerrado em setembro, impulsionada pelo melhor lançamento de um novo iPhone da história até o momento.

Das 87 empresas do S&P 500 que divulgaram resultados trimestrais até a manhã desta segunda-feira, 63,2 por cento superaram as estimativas de analistas, em linha com a média de desde 1994, mas abaixo da taxa de 67 por cento dos últimos quatro trimestres, de acordo com dados da Thomson Reuters.

O maior ganho percentual no S&P 500 foi a Tesoro Corp, que subiu 8,4 por cento, enquanto a maior queda foi a IBM.