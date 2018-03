Walmart tira leite Parmalat e Líder de lojas no PR e SP O Walmart Brasil confirmou nesta quarta-feira,19, que retirou da área de venda de suas lojas nos Estados do Paraná e São Paulo os leites das marcas Parmalat e Líder. A empresa afirmou que a medida é preventiva e segue sua política de segurança alimentar. A decisão tem conexões com a fraude do leite revelada na sexta-feira passada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul.