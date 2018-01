Wanda, Tencent e Baidu formam joit venture de varejo online de US$814 mi O grupo chinês Dalian Wanda e a Tencent Holdings disseram nesta sexta-feira que formarão uma joint venture de e-commerce de 5 bilhões de iuanes (814 milhões de dólares) com o Baidu, no momento em que as empresas impulsionam o setor de varejo online de alto crescimento.