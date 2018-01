Warner distribuirá filmes por redes peer-to-peer A Warner estréia, nos próximos meses, uma nova modalidade de venda de filmes e seriados pela internet. O detalhe é que a empresa usará uma tecnologia de redes peer-to-peer (P2P), o mesmo sistema das redes de compartilhamento de arquivos e que são fonte de grandes dores de cabeça para a indústria do cinema ao veicular arquivos piratas. Não é o caso do serviço que a Warner pretende abrir, em conjunto com a BitTorrent, empresa que mantém a rede P2P homônima. A empresa ainda não divulgou detalhes como o preço dos filmes ou os formatos que serão utilizados, mas sabe-se que a idéia é vender vídeos de filmes com preços similares aos de DVDs, e episódios de seriados na faixa de US$ 1. A Warner só não explicou qual será o sistema adotado para controlar a venda de produtos legais pelas redes P2P. Velocidade Uma das razões que fazem com que um arquivo de grandes proporções seja baixado mais rápido por uma rede BitTorrent é que cada usuário não precisa baixar o arquivo inteiro de um computador, mas partes diferentes do filme podem ser copiadas simultaneamente, de vários servidores, dando agilidade ao processo como um todo.