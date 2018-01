Warner estréia loja online de músicas no Brasil A gravadora Warner Music Brasil estréia hoje sua loja online de músicas, que deve disponibilizar uma lista de 85 mil músicas de artistas nacionais e internacionais filiados à empresa. O serviço foi desenvolvido em parceria com a loja iMusica, que já opera há tempos um serviço de venda de músicas em formato digital. Entre os nomes estão cantores e grupos como Madonna, Green Day, O Rappa, Gilberto Gil e Maria Rita, para citar alguns. A Warner também venderá pelo site músicas de títulos que não estão mais disponíveis em Cds. Para comprar as trilhas é preciso fazer uma inscrição com a criação de uma conta com nome de usuário e senha. As formas de pagamento, por enquanto, incluem cartões de crédito e cartões de débito do Bradesco.