Warner faz arquivo online de vídeos musicais

A Warner Music, quarto maior grupo da indústria fonográfica do mundo, está colocando seus arquivos de vídeos musicais online para torná-los disponíveis para os fãs. A Warner, que tem contrato com Madonna e Red Hot Chili Peppers, usará a prestadora de serviços digitais Premium TV para criar sites de TV, chamados "digital hubs", que serão organizados por artistas, gênero ou selo e vão conter anúncios. A medida é parte de uma tendência do setor para gerar receita de novas fontes para compensar as quedas na venda de CDs e segue o grande aumento da popularidade de vídeos online. A Warner disse que as plataformas mostrariam partes de vídeos não vistas anteriormente e estariam eventualmente disponíveis em todos os idiomas. A renda será orientada por anúncios, mas os fãs serão capazes de fazer downloads de vídeos por uma cota adicional e a Warner também avaliará a possibilidade de publicar o conteúdo através de uma terceira parte. "Essa grande nova posição em TV online representa um passo importante em nossa transformação contínua", disse Patrick Vien, chairman e presidente-executivo da Warner Music International. No começo de maio, a Warner disse esperar que uma mudança de recursos pudesse impulsionar sua distribuição digital de música e vídeo após perdas no faturamento da empresa no trimestre.