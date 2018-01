Warner Music baixa preço de música digital no Brasil A Warner Music Brasil está oferecendo seu conteúdo, no formato digital, por preços promocionais. A promoção está no ar desde o dia 1º de abril, abrange mais de 140 mil músicas do catálogo da gravadora e que estarão disponíveis por R$ 1,89. A promoção é por tempo limitado. Entre as mais de 140 mil músicas oferecidas, estão incluídos os acervos de Jazz, Música Clássica, lançamentos e grandes sucessos de artistas como Madonna, Maria Rita, O Rappa, Red Hot Chili Peppers, Barão Vermelho, Detonautas, Jorge Drexler, Daniel e muito mais. A promoção é valida para a loja principal da empresa e também para os parceiros iMusica, Yahoo e MSN.