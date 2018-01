Warner Music encerra processo aberto contra Napster original O Warner Music Group, informou na terça-feira que receberá US$ 110 milhões do grupo alemão de mídia Bertelsmann, depois de aceitar o encerramento de um processo relacionamento ao apoio da gigante ao serviço de música Napster em 2000 e 2001. As companhias disseram que o acordo cobre a solução de ações legais abertas pela Warner Music. A Bertelsmann informou que não admitiu qualquer responsabilidade no fechamento do acordo. O Napster original, criado em 1999, foi um serviço pioneiro de troca de arquivos que permitia aos usuários o download gratuito de músicas digitais. A companhia foi processada pelas maiores gravadoras do mundo, incluindo Universal Music Group, Sony Music, BMG Entertainment, EMI Group e Warner Music. A Bertelsmann fez um investimento na Napster, apesar de sua unidade BMG e outras companhias de música estarem envolvidas em uma ação legal contra a companhia iniciante. A Napster acabou sendo fechada por tribunais dos Estados Unidos em 2002 por causa de violações de direitos autorais. Os ativos da marca foram comprados pela Roxio em 2002 para criar a atual Napster Inc., um serviço legal de música online. Mais cedo neste ano, a Bertelsmann fechou acordo de US$ 60 milhões com a Universal Music e outro com a EMI, por um valor não revelado.