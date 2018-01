Warner terá disco híbrido Blu-ray e HD DVD A Warner Bros, um dos estúdios que irá lançar filmes nos formatos concorrentes Blu-ray e HD DVD, entrou com um pedido de patentes no escritório de registros norte-americano para um tipo de disco híbrido, capaz de guardar conteúdo nos formatos DVD, HD DVD e Blu-ray ao mesmo tempo. A idéia é que a empresa lance um único disco para atender tanto ao público que adotar tocadores HD DVD ou Blu-ray, discos de maior capacidade e que disputam o posto de sucessor do DVD comum para guardar filmes em alta definição. Desta forma, mesmo que um dos formatos concorrentes prevaleça sobre o outro (a exemplo do que aconteceu com o formato VHS sobre o Betamax na época do videocassete). O disco híbrido seria possível porque os aparelhos HD DVD e Blu-ray lêem os dados em profundidades diferentes (0,1 milímetro no HD DVD e 0,6 milímetro no Blu-ray), e ainda conteria um filme em formato DVD convencional na outra face do disco. Tanto o HD DVD como o Blu-ray utilizam lasers azuis, em lugar do laser vermelho usado nos leitores de DVD convencionais. Em discos de dupla camada, o HD DVD pode guardar 30 GB de dados, contra 50 GB no padrão Blu-ray. Um DVD convencional guarda 4,7 GB.