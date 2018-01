‘Wars’ abandona o visual infantil e entra para a elite dos jogos militares Jogos de estratégia militar suscitam opiniões extremas: há quem ame e quem odeie. O campo de batalha é uma partida de xadrez com tanques, soldados e artilharia pesada em vez das peças tradicionais – prato cheio para quem é chegado em usar a cabeça. Mas quem curte mais ação costuma torcer o nariz. Se o jogo for desequilibrado, sem um bom enredo ou com uma estrutura confusa de menus, torna-se mais difícil conquistar a empolgação do jogador casual. Advance Wars: Days of Ruin, lançado para o portátil Nintendo DS, é uma grata surpresa entre os games de estratégia. Complexo e divertido na medida certa, o jogo pode ser desfrutado pelos novatos sem medo. E oferece uma excepcional experiência de jogo para quem tem experiência de combate. O game é sucessor de uma excelente linhagem de jogos de estratégia que surgiu no GameBoy Advance. Uma das principais características da série foi o visual "fofinho" dos personagens. Isso não chegava a comprometer a diversão do jogo, mas sempre foi esquisito ver guerra, morte e destruição sob uma espécie de filtro Disney. Era como se um conflito bélico global fosse adaptado para um desenho animado infantil. O fato é que jogadores mais maduros acabaram afugentados pelos tons pastéis e a aura feliz dos personagens. É uma pena porque a série oferece alguns dos mais complexos e inteligentes combates do gênero de games de estratégia militar em turnos (em que os participantes alternam lances como em uma partida de xadrez, diferente dos jogos em tempo real). O novo game da série descarta o estranho visual infantil e investe em cores mais sóbrias e em um estilo de arte mais adulto, que casa melhor com o enredo sombrio e denso. O planeta foi engolido por um conflito militar global que destruiu 90% da população, e os sobreviventes precisam lutar para restabelecer a ordem e proteger o pouco do que resta de civilização de inimigos enlouquecidos, com acesso a armas pesadas. O esquema do jogo é simples: além de explicar passo a passo como se controla os diferentes tipos de unidades do campo de batalha, o tutorial ensina a explorar as fragilidades de cada oponente. Em poucas horas mesmo o mais despreparado jogador consegue se sair bem. Advance Wars: Days of Ruin é de longe o melhor game de estratégia do DS e sem dúvida um dos melhores games do gênero já lançados. Vale a pena experimentar. J.A. Veja algumas dicas aqui