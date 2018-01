WATCHMEN ORIGINAL O lançamento do filme de Zack Snyder impulsionou uma série de produtos inspirados na grife de super-heróis, mas nenhum deles é tão envolvente quanto a própria graphic novel original. Escrita por Alan Moore e desenhada por Dave Gibbons, ela cogita a possibilidade de super-heróis existirem em um mundo corrupto, armamentista e frio, distante das cores fortes das histórias em quadrinhos. Daí a importância do relançamento da história, que volta a ser publicada no Brasil, desta vez na versão de luxo Watchmen – Absolut Edition, que no Brasil recebeu o nome de Watchmen Definitivo (Panini, R$ 120). Outro lançamento que chega às livrarias é o excelente Os Bastidores de Watchmen (Aleph, R$ 124), em que o ilustrador Dave Gibbons, abre a gaveta e expõe rascunhos e trocas de correspondências entre ele e Moore enquanto a série era lançada. Os dois livros têm acabamento refinado e são ótimas pedidas: se você não leu Watchmen, não perca seu tempo e procure a Edição Definitiva. Se você, já leu, Bastidores é imperdível. A.M.