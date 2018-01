WDC Networks lança Access Point de bolso no Brasil A WDC Networks, que distribui produtos de comunicação no Brasil lançou o AirLive WL-5480PAP, um access point compacto da Ovislink que mede apenas 8 x 6 cm. O produto, que é compatível com redes 802.11g, é voltado a profissionais móveis que precisem de facilidade e comodidade na hora de montar um ambiente Wi-Fi. O conjunto do WL-5480PAP inclui estojo de viagem, adaptador de energia, cabo USB e cabo Ethernet, entre outros acessórios. O dispositivo traz suporte a protocolos de segurança como WPA e WEP com encriptação de 64 e 128 bits, além de controle de acesso. O preço sugerido no mercado brasileiro é de R$ 320.