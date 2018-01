Web brasileira chega a 1 milhão de domínios O Brasil chegou à marca de 1 milhão de domínios registrados. O número recorde - que representa a soma de todos os endereços com a terminação ?.br?, como o ?.com.br?, o ?.gov.br? e o ?.org.br? já foi atingido de acordo com as estatísticas do registro de domínios brasileiros. Parece muito, mas ainda somos apenas um grão de poeira dentro do mundo virtual. Para se ter uma idéia, um relatório divulgado em agosto pela empresa VeriSign mostra que no mundo todo existem mais de 105 milhões de domínios registrados. Só com a extensão ?.com? são mais de 50 milhões de endereços, contra pouco mais de 910 mil com final ?.com.br?. Os outros quase 100 mil domínios brasileiros dividem-se entre mais de 50 terminações diferentes. Algumas delas são inclusive bem curiosas e, de tão estranhas, até hoje não colaram. Alguém sabe que os cenógrafos podem ter um endereço que acabe com ?.cng.br?? Até a semana passada, apenas 10 pessoas tinham optado por um site com essa extensão. Existem também páginas que terminam com ?.tmp.br? (eventos temporários), ?.bmd.br? (biomédicos), ?.fnd.br? (fonoaudiólogos), ?.ntr.br? (nutricionistas) e ?.zlg.br? (zoólogos). Mas também existem casos bem sucedidos além do ?.com.br?. A segunda terminação mais procurada no País é o ?.org.br?, presente em mais de 27 mil sites tupiniquins. Em seguida aparece o ?.adv.br?, final escolhido para o endereço das páginas de cerca de 7 mil advogados em todo o País. O quarto colocado é o ?.ind.br?, usado por mais de 5,7 mil home pages de indústrias. E na quinta colocação vem o ?.nom.br?, opção de aproximadamente 3 mil sites de pessoas físicas. Em média, a internet brasileira cresceu no ritmo de 100 mil domínios por ano desde que se tornou aberta, em 1996. No segundo trimestre deste ano, o País ficou em 10º lugar entre os que mais criaram endereços na rede. Os primeiros do ranking foram Alemanha (?.de?), Reino Unido (?.uk?), União Européia (?.eu?), Holanda (?.nl?), Itália (?.it?), China (?.cn?), Argentina (?.ar?), Bélgica (?.be?) e Estados Unidos (?.us?). Para criar um endereço com terminação ?.br? basta entrar na página do serviço Registro.br, clicar em ?Registrando domínios? no lado direito da página e seguir as instruções. Custa R$ 30 por ano. A partir de quarta-feira estarão disponíveis também as extensões ?.blog.br?, ?.vlog.br?, ?.flog.br? e ?.wiki.br?.