Web brasileira encerra o ano com 14 milhões de usuários A internet residencial brasileira foi marcada por uma série de recordes em 2006, como passar dos 14 milhões de usuários mensais e consolidar-se na liderança de tempo de navegação O total de usuários ativos de internet residencial no Brasil em dezembro de 2006 foi de 14,4 milhões de pessoas, número estável em relação ao mês anterior e 18% maior que o de dezembro de 2005. O tempo de navegação continuou a crescer e chegou a 21h39min por pessoa, 8% mais que em novembro, mantendo o Brasil com o maior tempo médio de uso, entre os dez países medidos com a mesma metodologia. Estiveram mais próximos do Brasil em tempo mensal de navegação por usuário residencial a França, com 18h41min, os Estados Unidos, com18h05min, a Austrália, com 17h41min, e o Japão, com 17h40min. "Foi o oitavo mês seguido em que o tempo por usuário residencial no Brasil ficou acima das 20h mensais e a primeira vez que passou das 21h", informou José Calazans, analista de internet do IBOPE Inteligência. Entre as categorias que mais cresceram em tempo de navegação em relação ao mês anterior estão Cartões de Felicitação, com 47% de aumento, Fotografia, com 37%, e Comércio Eletrônico, que aumentou 23%, passando de 31min em novembro para 37min mensais por pessoa em dezembro. O número de usuários únicos residenciais de Comércio Eletrônico também subiu, evoluindo 3% sobre novembro, 14% sobre outubro e 23% sobre dezembro de 2005, atingindo 8,2 milhões em dezembro de 2006, equivalente a inéditos 56,7% do total de usuários ativos da internet residencial brasileira. Também cresceu a audiência de outros sites relacionados com e-commerce, como os de Telefonia Móvel, que aumentaram 18% no período de um ano e superaram os 4 milhões de usuários únicos em dezembro de 2006, e os sites de Viagens e Turismo, que subiram 65% e chegaram a 3,5 milhões de usuários. "Os sites que tiveram maior crescimento de audiência e de tempo de uso em dezembro são os que têm conteúdo de maior interesse em época de final de ano, como mensagens natalinas, fotologs, compras e viagens", comentou Calazans. Segundo o analista, "esses dados mostram que os internautas brasileiros têm usado a web cada vez mais para suas necessidades cotidianas, como compras, lazer e comunicação." Os principais interesses dos brasileiros na internet continuam sendo Buscadores, Portais e Comunidades, com mais de 13 milhões de usuários únicos por mês, e Comunicadores de Mensagens Instantâneas, com tempo de uso acima das 5h mensais por pessoa.