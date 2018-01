Web é opção ecologicamente correta para fantasmas em Taiwan Preocupadas com o aumento da poluição atmosférica, autoridades da ilha que conta com 23 milhões de pessoas estão estimulando as pessoas a abandonar a tradição centenária de queimar notas de dinheiro falso para acalmar os espíritos, estimulando-os a prestar seu respeito aos antepassados na internet. O festival deste ano foi iniciado no dia 25 de julho e a tradição chinesa reza que uma vez por ano os portões do além se abrem e os fantasmas andam livremente pela terra por 30 dias. Aqueles que os entretém - mostrando sua obediência pela queima do dinheiro em papel - são agraciados com um ano de paz e prosperidade. Mas com cerca de 100 mil toneladas de material incinerado durante esta época do ano, as autoridades taiwanesas passaram a se preocupar com os danos ambientais da tradição. "O dinheiro para os fantasmas são uma boa tradição, mas queimar pilhas de papel moeda pode piorar a poluição do ar com partículas tóxicas", disse Lin Chien-chai, diretor do escritório de proteção ambiental da ilha. Neste ano, vários governos locais levaram os alertas do escritório em consideração e criaram sites na Web em que as pessoas podem prestar seus respeitos aos mortos em sites budistas virtuais, com direito a um certificado impresso comprovando sua devoção. "O importante é que o respeito seja sincero", afirma o site do governo municipal de Kaohsiung, a segunda maior cidade de Taiwan. Mas antigos hábitos não morrem tão facilmente, e o centro de Taipé mostrava que a população não aderiu à variante online da tradição. Chen Ching-yun, gerente de uma empresa de seguros, carregava uma grande pilha de notas junto com maças, bananas e carambolas, colocando tudo sobre uma mesa na entrada de um moderno prédio de escritórios, em estrita obediência às tradições. "Nossos vendedores fazem suas tarefas em carros e motocicletas todos os dias e eu orarei para que eles tenham paz e fiquem longe de acidentes nas estradas", disse ele. Betty Chang, dona de uma loja próxima, disse que ela participa do festival todo ano e que a idéia de prestar homenagens na internet nunca lhe ocorreu."Eu dedico um bocado de esforço para o trabalho, com longos períodos ativa e eu oro para que nada dê errado", afirmou. O jornal de massa United Daily News identificou os trabalhadores do Ministério dos Transportes como os mais zelosos guardiães das tradições envolvendo os fantasmas. "Eles vão pedir menos acidentes aéreos e menos acidentes de trânsito. Além disso, eles vão demonstrar respeito redobrado aos fantasmas cujas tumbas foram danificadas ou removidas para construir novas pontes e rodovias", afirmou o jornal. Mas alguns jovens taiwaneses estão abraçando a opção de homenagem online, principalmente nos sites que combinam uma oferenda com a diversão. Um deles é o Silverway, um site que transforma os fantasmas em personagens de desenhos animados, e fornece uma série de receitas para se livrar deles. "SE você não consegue acumular fortuna, apesar do trabalho duro, mande seu fantasma embora. Se você não teve um aumento em 10 anos, deixe o caso conosco. Vamos afastar esse fantasma de você", propõe o site.