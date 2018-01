Web terá 988 exabytes em 2010, seis vezes mais que hoje

Tente imaginar o que são 988 exabytes de informação. Se 1 exabyte é o equivalente a 1 bilhão de gigabytes (e 1 GB é 1 bilhão de bytes), os 988 exabytes são o mesmo que 988.000.000.000.000.000.000 bytes. Esse número gigantesco, com 18 zeros, é a quantidade de informação digital que o mundo terá em 2010. Veja também: A íntegra da pesquisa O que é o número googol O dado faz parte do estudo "Universo Digital em Expansão", da IDC e EMC Corporation. É a primeira vez que se faz um balanço e previsão de todos os arquivos criados e distribuídos no mundo. Para se ter idéia do que significam 988 exabytes, valem algumas comparações. São 1,4 trilhões de CDs e 12,3 bilhões de HDs de 80 GB, os mais comuns do mercado hoje. Em termos qualitativos, o número é 3 milhões de vezes maior do que a informação contida em todos os livros já escritos - ou equivalente a 12 pilhas de livros, cada uma medindo mais de 150 milhões de quilômetros (a distância da Terra ao Sol). A pesquisa partiu da situação de 2006, quando já estavam acumulados 161 exabytes de informação. A previsão da EMC é que essa quantidade sextuplique em quatro anos, motivada pela crescente troca de arquivos de imagem, vídeo e áudio pelos atuais 1,6 bilhão de usuários de internet. Em 2010, 70% dos dados da internet terão sido gerados por indivíduos. A segurança e privacidade de 85% desses dados, porém, estará nas mãos de organizações. "Esse crescimento explosivo mudará o modo como as empresas e os profissionais de tecnologia da informação trabalham e o modo como nós, consumidores, utilizamos a informação", afirma Mark Lewis, vice-presidente da EMC. Apesar de astronômico, o número ainda está longe do que se coloca como o tamanho total da Web. O número googol (10 elevado à potência de 100), que inspirou o nome do site de buscas Google, ainda é muito maior que os 988 exabytes de 2010. Para chegar lá, no ritmo atual, faltam pelo menos cem anos. Mais resultados IMAGENS - As imagens, capturadas por mais de 1 bilhão de dispositivos no mundo, desde câmeras digitais e telefones com câmera a scanners médicos e câmeras de segurança, são o componente maior do universo digital. CÂMERAS DIGITAIS - O número de imagens capturadas em câmeras digitais de consumo em 2006 ultrapassou 150 bilhões em nível mundial, enquanto que o número de imagens capturadas em telefones celulares atingiu quase 100 bilhões. A IDC prevê a captura de mais de 500 bilhões de imagens em 2010. CÂMERAS DE VÍDEO - O total de minutos de uso das câmeras de vídeo deverá dobrar entre hoje e 2010. E-MAIL - O número de caixas de correio eletrônico aumentou de 253 milhões em 1998 para quase 1,6 bilhão em 2006. No mesmo período, o número de e-mails enviados cresceu três vezes mais do que o número de usuários de e-mail; em 2006, o tráfego de e-mail entre uma pessoa e outra, excluindo spam, totalizou 6 exabytes. MENSAGEM INSTANTÂNEA - Haverá 250 milhões de contas de MI em 2010, incluindo contas pessoais utilizadas para envio de mensagens instantâneas de negócio. BANDA LARGA - Hoje, mais de 60% dos usuários de internet têm acesso a conexão de banda larga, seja em casa, no trabalho ou na escola. INTERNET - Em 1996, somente 48 milhões de pessoas utilizavam a Internet regularmente. A Web tinha apenas dois anos de existência. Em 2006, havia 1,1 bilhão de usuários de Internet. A IDC projeta que em 2010 mais 500 milhões de usuários vão estar conectados.