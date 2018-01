Webber diz não ter 'nenhuma lembrança' de acidente em Interlagos

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ex-piloto de Fórmula 1 Mark Webber não tem "nenhuma lembrança" do acidente em alta velocidade que o deixou com "contusões" durante corrida da série Mundial Endurance no circuito de Interlagos, em São Paulo.

O Porsche 911 do australiano de 38 anos tocou a Ferrari de Matteo Cressoni na última curva da corrida de seis horas e bateu forte em uma barreira da pista.

Um comunicado no site oficial de Webber informou que ele sofreu "contusões e concussão".

Webber acrescentou: "Eu não tenho nenhuma lembrança do acidente ou como isso aconteceu - a equipe está analisando os detalhes para saber mais. Estou muito dolorido nesta manhã, com machucados e dor de cabeça."

"Obrigado à equipe médica na pista e aqui no hospital, que fizeram um ótimo trabalho e estão cuidando muito bem de mim", completou.

Webber foi levado ao hospital em São Paulo, onde está sendo submetido a outros exames antes de retornar ao Reino Unido, ainda nesta semana.

Depois de uma carreira de 12 anos na Fórmula 1, o ex-piloto da Red Bull Webber se juntou à equipe Porsche na série Endurance, onde terminou em nono no geral.

(Por Greg Stutchbury e Tom Hayward)