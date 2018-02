Webber diz que episódio de favorecimento a Vettel está resolvido

O australiano causou furor quando disse no rádio "nada mal para um segundo piloto", após vencer a corrida de domingo em Silverstone. Pouco depois, ele reconheceu que não teria assinado um novo contrato com a equipe se achasse que receberia esse tratamento.

No dia anterior, durante os treinos para a prova no sábado, Webber estava com cara de poucos amigos em relação a Vettel, depois de a equipe tirar uma asa dianteira de seu carro recém-desenvolvida e entregá-la ao piloto alemão, que fez a pole position com o equipamento.

Em comunicado divulgado em seu site (www.markwebber.com), sob o título "O respeito continua forte na Red Bull", Webber disse que a questão foi resolvida.

"Obviamente, posso ver por que uma equipe pode, em um determinado momento, ter de favorecer um piloto que tem mais pontos no campeonato, se houver recursos para apoiar completamente somente um de nós", disse.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Já discutimos o fim de semana da corrida na fábrica e desanuviamos o clima", disse.

"Está claro agora que, se enfrentarmos esse improvável dilema novamente, a preferência irá para o piloto que tiver mais pontos no campeonato."

Vettel estava à frente de Webber na classificação antes da corrida em Silverstone, mas a vitória na Grã-Bretanha fez com que ele ultrapassasse o alemão.

"É claro que as coisas ditas no calor do momento, com a perspectiva de quem pode olhar para trás, não deveriam ter sido ditas", seguiu o australiano.

"Meu comentário no rádio após a corrida foi um exemplo do sarcasmo australiano... seja no seu melhor ou no seu pior, dependendo de como você escolhe enxergar."

O relacionamento entre Webber e Vettel tem sido observado de perto desde que os dois pilotos bateram enquanto ocupavam as duas primeiras posições durante o Grande Prêmio da Turquia.

"Sei que tenho um piloto muito bom como companheiro de equipe, e não queria que fosse de outro jeito... Seb e eu não somos inimigos, somos apenas dois pilotos que estão se esforçando ao máximo para fazer o melhor para nós mesmos e para a equipe."

(Reportagem de Alan Baldwin)