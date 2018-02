Webber faz o melhor tempo nos treinos livres em Silverstone

De volta às pistas menos de duas semanas depois de escapar ileso de um acidente em que seu carro voou em Valência, o australiano fez a melhor volta em 1min31s234 em uma tarde ensolarada.

Seu companheiro de equipe, o alemão Sebastian Vettel, vencedor da prova na Espanha e pole position em Silverstone no ano passado, havia sido o mais rápido no treino da manhã com o tempo de 1:32.280.

A tarde de Webber, entretanto, acabou manchada por causa de um problema mecânico em seu carro que o manteve na garagem nos últimos 15 minutos.

Enquanto os pilotos da Red Bull pareciam em casa em Silverstone, e a Ferrari conseguiu o segundo melhor tempo com Fernando Alonso depois do almoço, a McLaren não mostrou bons sinais.

O líder do campeonato Lewis Hamilton ficou na segunda colocação de manhã, mas caiu para oitavo depois, enquanto o atual campeão da Fórmula 1 Jenson Button ficou apenas em 13o lugar.

Vettel foi o terceiro do dia, seguido pelo brasileiro Felipe Massa, que marcou 1min32s099.

Os pilotos da Mercedes vieram em seguida, com Nico Rosberg em quinto e Michael Schumacher em sexto. Rubens Barrichello, da Williams, terminou os treinos livres na 10a colocação.

Lucas Di Gassi foi o 20o e Bruno Senna não entrou na pista nesta sexta, pois foi substituído em Silverstone pelo japonês Sakon Yamamoto, o penúltimo do treino com a equipe Hispania.