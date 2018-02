O britânico Lewis Hamilton ficou em segundo com a McLaren 1,3 segundo atrás do vencedor, e ampliou sua vantagem na liderança do campeonato. O alemão Nico Rosberg foi o terceiro com a Mercedes.

Jenson Button, da McLaren, ficou em quarto à frente do brasileiro Rubens Barrichello, da Williams, que terminou em quinto.

Felipe Massa, da Ferrari, terminou em 15o e Lucas di Grassi, da Virgin, abandonou.

(Reportagem de Alan Baldwin