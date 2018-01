Weblog Awards premia site que revela segredos Um blog que lista segredos do público ganhou três prêmios no Weblog Awards, uma cerimônia realizada nos Estados Unidos para escolher os melhores blogs da Internet. O Postsecret recebe semanalmente cerca de mil cartões-postais contendo segredos. O Postsecret começou como um projeto de arte, criado pelo americano Frank Warren. Em 2004, ele imprimiu 3 mil postais com seu endereço, pedindo para que as pessoas escrevessem um segredo. Warren distribuiu os cartões em Washington e recebeu cerca de cem retornos, que foram colocados em uma exposição. "Quando a exposição terminou, eu pensei que seria o fim do projeto, mas as pessoas começaram a fazer seus próprios cartões postais. A idéia se multiplicou como um vírus pelo mundo e, hoje em dia, eu recebo cerca de mil cartões por semana", disse Warren à BBC. Os segredos vêm de todas as partes do mundo e em várias línguas diferentes, incluindo alguns em braille. Por causa do interesse do público, Warren decidiu então criar um site na internet. Entre os segredos favoritos dele está um que veio escrito em um copo da rede de cafeterias Starbucks. "Eu sirvo café descafeinado para os clientes que são grossos comigo", dizia a inscrição. Outro segredo que impressionou o Warren foi escrito em um cartão-postal com uma imagem das torres em chamas do World Trade Center, em Nova York. "Todos os que me conheceram antes dos ataques de 11 de Setembro de 2001 acreditam que eu estou morto", dizia o cartão. "Os segredos que as pessoas me mandam são surpreendentes de tantas formas, e geralmente vêm com uma arte criada pela pessoa, uma foto, um desenho, uma ilustração", disse Warren. "Os segredos em si são chocantes, engraçados, sexuais, alegres." Warren já recebeu mais de 100 mil postais desde o início do projeto e acredita que nem todos sejam verdadeiros. "Eu não estou preparado para dizer que todos são verdade, mas eu penso neles mais como obras de arte. Da mesma forma que você pode entrar em uma livraria ou biblioteca e encontrar valor tanto na seção de ficção quanto de não-ficção", disse. "Acho que existe algo de fascinante e sem fim sobre os segredos. E acho que se você está tentando aceitar um segredo seu, pode ajudar colocá-lo em um cartão-postal", disse. Além do site, o projeto já virou também uma série de livros.