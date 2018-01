Webmail do Yahoo vai permitir envio de texto para celular

O Yahoo anunciou neste domingo, dia 26, um novo serviço para usuários de seu webmail. Será possível enviar mensagens de texto pela Web para telefones celulares. A nova conexão e-mail-telefone é um dos recursos que a gigante da internet planeja disponibilizar aos mais de 250 milhões de usuários da nova versão do Yahoo Mail nas próximas semanas. A atualização do serviço de e-mail é parte do plano da companhia de criar uma rede social a partir do catálogo de endereços do Yahoo Mail. A idéia é integrar a conveniência dos mensageiros instantâneos à comunicação tradicional pela Web. Neste ano, o Yahoo também iniciou os testes de outro recurso que permite que usuários de e-mail se comuniquem tanto pelo Yahoo Messenger quanto o Microsoft Live Messenger. "Nosso objetivo é fazer do Yahoo Mail uma experiência mais social", disse em entrevista por telefone o vice-presidente do produto, John Kremer. "Olhamos para nós mesmos como os líderes das potenciais redes sociais atualmente adormecidas." Kremer afirma que atualizando a tecnologia do webmail, a companhia sediada em Sunnyvale, na Califórnia, conseguirá adicionar mais recursos interativos até o final do ano. O Yahoo está trabalhando para que seus serviços sejam mais relevantes, já que muitos internautas gastam mais tempo online em sites de relacionamento como MySpace, Orkut e YouTube do que em portais como Yahoo, MSN ou AOL.com. A nova versão do Yahoo Mail dará aos usuários três opções de comunicação com seus contatos: e-mail, mensagens instantâneas ou mensagens de texto para celulares. Internautas poderão escolher entre as três, conforme a que for mais conveniente. Inicialmente, o recurso de mensagens de texto estará disponível para os Estados Unidos, Canadá, Índia e Filipinas. Para enviar um SMS, usuários precisarão apenas incluir o número do celular, escrever a mensagem e apertar "enviar". O Yahoo Mail tinha 254 milhões de incritos em julho, segundo a empresa de audiência na internet comScore. O Hotmail, serviço da Microsoft, tinha 224 milhões. O Yahoo Messenger foi usado por 93 milhões de pessoas em julho.