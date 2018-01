Webmotors registra aumento na consulta de anúncios O site de classificados de veículos e notícias sobre automóveis WebMotors registrou, até o mês de junho, mais de 34 milhões de buscas aos anúncios de veículos novos e usados. A marca supera todas as consultas feitas ao longo de 2005 e mostra que os classificados online de veículos consolidam a aceitação junto aos usuários da Web. Atualmente, 896 mil veículos estão anunciados na página. Entre os veículos, o mais procurado ainda é o veterano Volkswagen Gol, seguido do Chevrolet Corsa e do Fiat Palio, em terceiro lugar. "Esse número mostra a importância da internet no mercado nacional de veículos. Além disso, a nossa ferramenta de busca facilita ao consumidor interessado encontrar o veículo mais adequado à sua preferência", explica José Eduardo Ferreira. O site recebe uma média de sete milhões de visitas por mês, e conta com mais de 1,4 milhão de cadastrados no programa Agenda do Carro. Nesta ferramenta, o usuário preenche um cadastro com informações sobre o veículo que tem, rotina de uso, quilometragem atual, média de quilometragem, entre outros detalhes. Uma vez fornecidas estas informações, ele recebe por e-mail dicas sobre itens que deve revisar no automóvel como freios, suspensão, embreagem e dicas gerais de manutenção. A empresa investe aproximadamente 8% das suas receitas em tecnologia. Os investimentos nessa área são feitos basicamente em upgrade de hardware e software básico (45% do valor) e projetos para novos produtos e serviços 55%).