Weird Al pede: não baixem esta música Desde os anos 80, o músico Weird Al Yankovic é conhecido - e reverenciado - pelas sátiras que fez a músicas e a videoclipes de ídolos do universo pop, onde entram cantores como Michael Jackson, Madonna e a banda Nirvana, entre outros. Como outros músicos, Weird Al também vende suas trilhas em lojas virtuais como a popular iTunes, embora não seja muito fã do serviço da Apple. O músico e humorista já afirmou reiteradas vezes em seu blog pessoal que sua margem de lucro na venda digital de canções é muito menor do que a que ele recebe pela venda de CDs ou DVDs. E, agora, Weird Al está com uma nova investida musical no mundo online, desta vez no site de relacionamentos MySpace, onde é possível baixar o novo hit ´Don´t Download This Song´ ou ´Não baixe esta música´, na tradução literal. O hit fala dos perigos envolvidos no ato de baixar músicas ilegais em redes de trocas de arquivos num ritmo que lembra o sucesso dos anos 80 "We are the world...". A música alerta: "vocês não vão gostar de mexer com a RIAA", falando da entidade que representa a indústria fonográfica nos EUA. Além disso, em seu perfil, Weird Al reafirma categoricamente que ele é ele mesmo, e não uma de suas dezenas de ´clones´ que montaram perfis falsos sobre o cantor. No endereço ele ainda brinca com a questão da identidade: "Oi. É o Al aqui. Verdade. Sério. O quê, você não acredita? Então vá ao meu site no weirdal.com e clique no link MySpace. Veja se ele traz você de volta a esta página. Vá em frente. Eu espero. Viu? Sou eu realmente."