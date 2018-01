Western Digital lança novos HDs portáteis A Western Digital lançou uma nova linha de discos rígidos portáteis, dispositivos de armazenamento de dados de alta capacidade com a série WD Passport. Os equipamentos, fabricados com capacidades de 60, 80, 120 e 160 GB, tiveram alterações no design para torná-los mais finos e portáteis: pesam apenas 150 gramas. O funcionamento é similar ao de um Pen drive, bastando plugar o HD na porta USB de um micro para começar a transferir arquivos. O produto inclui ainda o software WD Sync, que permite editar e compartilhar documentos do Word ou Excel, arquivos MP3, e-mails, anexos e outros dados. O disco ainda traz incluso uma versão do Google Desktop Search, ferramenta de busca para dados locais, além do Picasa, organizador de fotos pessoais. O preço estimado é de US$ 199 para o Drive Portátil WD Passport com 160 GB de capacidade e de US$ 179 para o modelo de 120 GB.