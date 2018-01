Widgets se popularizam e viram ferramenta de marketing Do acompanhamento de carteiras de ações e taxas de juros hipotecários a ciclos menstruais e gestações, os widgets são a mais recente maravilha que a Web está levando aos computadores. Os widgets, ou atalhos baixados para computadores pessoais, estão conquistando tanta popularidade que há empresas que os utilizam como ferramentas de marketing. "O computador de um usuário é extremamente valioso, é um espaço imobiliário de primeira linha", disse Paul Brody, vice-presidente de produtos para computadores do Yahoo. Os widgets para computadores, também conhecidos como gadgets ou módulos, servem como atalhos para acesso a outros sites. Estão se tornando muito diversificados, representados por imagens, logotipos e até mesmo por jogos interativos. O Yahoo recentemente lançou o Widgets 4, e dispõe de mais de 4.300 widgets, muitos dos quais criados por terceiros, mas alguns portando a marca da empresa. "Se você tem aquele aplicativo funcionando na máquina o tempo, do ponto de vista de um anunciante e marca ele representa uma oportunidade evidente de conexão com audiências fundamentais", disse Brody. Detalhamento Os widgets permitem que os usuários obtenham acesso a informações diretamente em suas máquinas, sem abrir um browser. "São versões mais refinadas e ricas da lista de favoritos em um browser", disse Dave Carnoy, diretor-executivo da CNET.com, em Nova York. "Parece existir um widget para praticamente tudo que uma pessoa possa querer", acrescentou. Os widgets mais populares incluem sites que acompanham informações meteorológicas, notícias, horários de ônibus, trens e aviões, cotações de câmbio e até fases da Lua. As mulheres podem acompanhar seus ciclos menstruais ou contar os dias que faltam para o parto, caso estejam grávidas. Um widget que serve como alarme de café toca um aviso para alertar que é hora de uma xícara, e um widget calculador de álcool permite que os produtores de cerveja determinem o teor alcoólico do produto. "Há um limite para o número que se pode instalar antes que eles comecem a congestionar a tela ou a demorar demais a carregar", diz Carnoy. "São uma espécie de moda."