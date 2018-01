Wii é o produto mais procurado a três semanas do Natal

O console de videogame Nintendo Wii foi o produto mais procurado em novembro, segundo um levantamento com compradores online britânicos, divulgado nesta quarta-feira, 5. Com menos de três semanas para o Natal, a empresa de análise de mercado Hitwise informou que a procura pelo Wii está bem acima dos rivais como o Xbox360, da Microsoft. O Wii, que possui um controle sensível a movimentos que os jogadores usam como uma raquete de tênis, taco de golfe ou de beisebol, tem registrado fortes vendas desde o lançamento no ano passado. Já o console portátil DS, também da Nintendo, ficou na segunda colocação na lista dos dez mais procurados. Em terceiro lugar ficaram as botas Ugg, de pele de carneiro grossas usadas por várias celebridades, incluindo Kate Moss, Sienna Miller e Kylie Minogue. O altamente tradicional brinquedo de Natal Lego, conjuntos de blocos de montar, ficou em quarto, enquanto a boneca Bratz ficou na quinta posição. O iPhone da Apple ficou em sexto lugar enquanto o iPod aparece em sétimo. Outra boneca, a Barbie, ocupou a oitava posição da lista de produtos mais procurados, seguida pelo iPod Nano e pelo console de videogames Xbox 360, da Microsoft.