Wii é o segundo videogame mais vendido no Japão Segundo um levantamento divulgado pela empresa de pesquisas Media Create, o novo console Nintendo Wii assumiu a segunda posição entre os dez videogames mais vendidos no Japão, no período que corresponde à semana entre os dias 12 e 18 de março de 2007. Segundo o estudo, 67 mil unidades do aparelho foram vendidas, deixando o videogame à frente do portátil PSP, da Sony, e atrás apenas, do DS Lite, outro portátil, só que da Nintendo. Foi a primeira vez que o novo console da Nintendo, cujo principal atrativo é um controle sensível a movimentos, chegou à segunda posição entre os mais vendidos no Japão. O PlayStation3 foi o terceiro videogame mais vendido. O Xbox 360, da Microsoft, amargou um pálido 6º lugar.