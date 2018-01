Wii ganha acessório para queimar calorias durante a E3

Durante a Electronic Entertainment Expo (E3), feira de games que acontece nesta semana nos EUA, a Nintendo mostrou seus últimos lançamentos. O presidente da companhia, Satoru Iwata, afirmou que a meta da Nintendo é "destruir a barreira psicológica entre jogadores estreantes e veteranos". Além disso, é preciso aceitar que o campo dos videogames está aberto a todos. Para isso, a empresa que revolucionou o mercado com o portátil DS e o Wii - sistema que põe o console na mão do jogador, não só nos dedos - apresentou o WiiFit. Trata-se de uma plataforma sensível à pressão que sente o equilíbrio do jogador e onde a pessoa se apóia para realizar exercícios, ioga, ou simplesmente controlar sua massa corporal. O que para muitos parece mais uma tortura, para a Nintendo é um novo jeito de continuar a expansão e eliminar as barreiras entre jogadores e não-jogadores. Com essa meta, a empresa chegou este ano ao E3 como líder no setor, com 40 milhões de unidades vendidas no mundo todo, expandindo o negócio para um público mais amplo, além do jovem e masculino. Atualmente, os produtos da Nintendo alcançam tanto mulheres quanto maiores de 25 anos. Shigeru Miyamoto, diretor-gerente da empresa, explicou que o Wii foi projetado desde o início como um modo de transformar os videogames em algo ´relevante para todos " da família. Nada de sedentarismo "E para isso precisamos de jogadores saudáveis", acrescentou. O desejo de saúde chega acompanhado do conceito de diversão que domina a convenção, que dura até sexta-feira. A Nintendo anunciou que o WiiFit vai permitir 40 atividades diferentes, algumas mais reais. O produto está programado para chegar ao mercado japonês no final deste ano e, em 2008, no americano e europeu. Mais uma vez os executivos da Nintendo se fizeram de cobaias. Miyamoto e o presidente de Nintendo nos EUA, Reggie Fils-Aime, fizeram uma exibição do jogo e ficaram parados em pé numa plataforma, fazendo apenas movimento com a cabeça, para desviar das bolas visíveis apenas na tela do jogo. "Este é o momento da Nintendo de liderar", insistiu Fils-Aime, o ganhador da partida. A empresa também apresentou alguns dos 350 jogos devem chegar ao mercado americano até o final do ano, além do seu novo console, o Wii Zapper. O novo comando permite a incorporação do atual Wii - semelhante a uma caixinha alongada do formato de uma capa de óculos - a um dispositivo no formato de uma metralhadora. O novo lançamento deve agradar aos amantes de jogos de primeira pessoa. Essa é uma aposta ambiciosa para um setor que vive um grande momento, com um crescimento que deve superar em 18% os números atingidos em 2006. "Se a experiência for positiva, eles serão jogadores pelo resto da vida", afirmou Iwata. Para ele, o futuro do setor estar em ganhar novos jogadores com outros tipos de jogos. Enquanto o setor cresce, o número de participantes da E3 diminuiu drasticamente este ano. Para o jornal Los Angeles Times, essa 11ª edição pode ser a última. Apenas 3 mil profissionais estavam credenciados para participar de eventos espalhados pela costa de Santa Mônica, número muito inferior aos 60 mil presentes no centro de convenções de Los Angeles no ano passado. Os especialistas criticam o custo desse tipo de evento - entre US$ 6 milhões a US$ 10 milhões por exibidor - e a preferência das companhias do setor em organizar suas próprias feiras, como motivo para esta mudança. A revista Variety também aponta a menor expectativa inclusive entre os títulos mais esperados atualmente, como "Halo 3", "Grand Theft Auto IV", "Rock Band" ou "Super Mario Galaxy". Mas, apesar dos cortes, a E3 continua sendo o centro do setor.