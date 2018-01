Wii perde pique para concorrentes e Nintendo reduz projeções

A Nintendo reportou queda de 62% em seu lucro trimestral, na quinta-feira, e reduziu fortemente suas projeções para o ano fiscal, agora que o console Wii está perdendo seu título de plataforma de videogame a ser derrotada.

A demanda pelos jogos simples do Nintendo se atenuou, enquanto os rivais Sony e Microsoft reforçam seus catálogos de títulos mais atraentes para os jogadores entusiastas.

O aparelho portátil de videogames da Nintendo, o DS, vem enfrentando concorrência cada vez mais forte do iPhone, da Apple, que se tornou uma plataforma popular para jogo em celular. E como outras empresas exportadoras japonesas, a Nintendo foi prejudicada pela força do iene, que reduz os seus lucros externos.

A empresa reduziu em quase 25 por cento a sua projeção anual de vendas para o Wii e, em um esforço para reanimar a demanda, anunciou que lançaria uma versão em tela grande do DS.

Mas isso é mais um "movimento lateral" que um verdadeiro avanço em termos de produto, disse Hiroshi Kamide, analista da KBC Securities, em Tóquio.

"Muito do que eles estão fazendo não parece novidade, e portanto o que precisamos ouvir é mais informação sobre as ideias que virão no futuro," ele disse.

"Continua a existir vida nas atuais plataformas, com o conteúdo que eles mesmos podem gerar, mas existe a necessidade de que a companhia demonstre que haverá novos produtos, no futuro," acrescentou.

Em setembro, o PlayStation 3 da Sony superou o Wii e se tornou o console de videogame mais vendido nos Estados Unidos, pela primeira vez desde o seu lançamento, de acordo com o grupo de pesquisa NPD.

O Wii dominou o setor mundial de videogames nos três últimos anos, com seu controlador dotado de sensores de movimento e seus jogos simplificados capazes de atrair jogadores casuais, os quais normalmente evitam os títulos acelerados e complexos que tendem a atrair os fãs mais radicais. Mas os analistas se preocupam com a possibilidade de que essa demanda possa estar desaparecendo.

"A Nintendo teria de criar e estabelecer uma estratégia de negócios capaz de criar mudança estrutural no setor, a fim de que vejamos suas ações com mais otimismo," afirmou Mia Nagasaka, analista da Barclays Capital, em nota de pesquisa este mês.