Wii puxa alta de 77% no lucro da Nintendo A fabricante de videogames japonesa Nintendo anunciou hoje um aumento de 77% em seu lucro líquido, que chegou a 174,29 bilhões de ienes (US$ 1,5 bilhão) no ano fiscal 2006, informou a companhia. O lucro recorde se deve às vendas de seus principais produtos: os consoles Wii e Nintendo DS. Eles empurraram as vendas, que cresceram 89,8%, até 966,534 bilhões de ienes (US$ 8,128 bilhões). O lucro operacional subiu 150,2%, atingindo 226,024 bilhões de ienes (US$ 1,901 bilhão). O mercado externo foi responsável por 66,5% das vendas totais da Nintendo, em grande parte graças às boas vendas das versões Standard e Lite do console de bolso Nintendo DS. A divisão de programas para Nintendo DS também registrou um grande aumento nas vendas, graças ao sucesso do jogo "New Super Mario Bros". O revolucionário Wii também contribuiu, com 5,84 milhões de unidades vendidas nos primeiros cinco meses. O Wii, que graças a um sistema de sensores situado nos comandos lê os movimentos dos jogadores, é uma revolução no mercado dos videogames.