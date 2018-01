'Wii Sports' leva seis estatuetas no 'Oscar' dos videogames

O jogo Wii Sports, para Nintendo Wii, que permite aos jogadores praticar golfe, tênis e boxe na sala de casa foi o campeão absoluto do 'Oscar dos videogames', o British Academy Video Games Awards (Bavga), nesta quarta-feira, 24, em Londres. Wii Sports já era apontado como favorito. O jogo venceu em seis categorias, incluindo melhor jogo de Esportes, Jogabilidade, Inovação e Estratégia. Diferente da maioria dos consoles, o Nintendo Wii usa controle com sensibilidade a movimentos - o que permite usá-lo como taco de golfe e raquete de tênis, por exemplo. Wii Sports perdeu em uma das principais categorias, o Melhor Jogo do Ano, para BioShock, um aclamado game de tiro em primeira pessoa para Xbox 360. Dois outros games conseguiram duas estatuetas: Crackdown (Ação e Aventura; Melhor Áudio) e God of War 2 (Enredo e Personagens; Recursos Técnicos). A British Academy of Film and Television Arts é o principal prêmio de cinema anterior ao Oscar. A versão do evento para videogames ocorre desde 1997.