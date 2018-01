Wii supera com folga vendas do PS3 no Japão em junho

O console de videogame Wii, da Nintendo superou as vendas do rival da Sony, PlayStation 3, a uma proporção de 6 para 1 no Japão em junho, informou uma editora especializada. O dado reforça a liderança da Nintendo no setor. A Nintendo vendeu 270.974 unidades Wii nas quatro semanas encerradas em 24 de junho, ante 41.628 unidades do PS3 e 17.616 unidades do Xbox 360, da Microsoft, segundo dados da Enterbrain. A vantagem do Wii em relação ao PS3 era de 4 vendas para 1 em abril e aumentou para 5 para 1 em maio. A forte performance do Wii, aliada à alta demanda pelo console portátil da Nintendo, o DS, ajudaram a companhia a ultrapassar a Sony em valor de mercado na semana passada. Com isso, a Nintendo tornou-se uma das 10 mais valiosas empresas do Japão. O Wii tem conquistado mais usuários que seus dois rivais desde que foi lançado no ano passado ao oferecer maneiras inovadoras de se jogar videogames. O aparelho vem equipado com um controlador sensível a movimentos que permite que os usuários o utilizem como se fosse uma espada ou um taco de beisebol. A Sony, que dominou o mercado mundial de videogames de US$ 30 bilhões ao longo da última década, viu um início lento para as vendas do PS3 por causa do preço elevado do aparelho e ausência de jogos atraentes.