Wii supera em três vezes as vendas do PS3 no Japão em julho

O console Wii da Nintendo vendeu três vezes mais que o PlayStation 3 da Sony no Japão em julho, afirmou uma revista especializada no setor. A Nintendo, criadora de Mario, Zelda e outras franquias icônicas de videogames, vendeu 171.851 unidades do Wii nas quatro semanas findas em 27 de julho, contra 54.823 consoles do PS3, mostrou a Enterbrain nesta sexta-feira. Esta semana a Nintendo apresentou um aumento de 32% em seu lucro operacional trimestral, impulsionado pelo sucesso do Wii, que desfruta de forte demanda graças ao seu controller sensível ao movimento, preço baixo e títulos inovadores como o jogo de exercício Wii Fit. Enquanto isso, o Xbox 360 da Microsoft, que sofre para concorrer com o Wii e PS3 no Japão, terra natal da Nintendo e da Sony, vendeu 14.439 unidades no período, de acordo com a publicação. No mercado de portáteis, a Sony vendeu 256.765 unidades de seu PlayStation Portable em julho, enquanto a Nintendo vendeu 217.639 unidades do DS, segundo a Enterbrain.