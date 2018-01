Wii terá conexão com internet, diz Nintendo

A empresa de videogames Nintendo impulsionará a conexão com a internet de seu popular console Wii para melhorar as vendas e tentar desbaratar a campanha de corte de preços de sua rival, a Sony, de acordo com o jornal Japan Times. Veja também: 'Academia virtual' para Wii chega ao mercado japonês O presidente da companhia, Satoru Iwata, disse que a conexão com a internet permitirá aos usuários do Wii baixar jogos, jogar com outros usuários em rede e obter conteúdos informativos. A Nintendo calcula que o serviço de conexão atrairá mais gente se for acoplado ao Wii e que aumentará suas vendas tanto de hardware como de software. A companhia com base em Kioto trabalhará junto à empresa de telecomunicações NTT, a maior do setor no Japão, para fornecer apoio aos usuários que desejam conectar seu Wii à rede. A Nintendo, criadora de sagas como Super Mario e Pokemon, alcançou um grande sucesso com o lançamento do Wii, um console de última geração, mas com um preço baixo, apenas 25 mil ienes (US$ 213). A característica principal do Wii é que o console lê os movimentos que o usuário faz com o comando e os reproduz na televisão. Apesar de seu sucesso, a concorrência do Xbox 360 da Microsoft e do PlayStation 3 de Sony é forte com a proximidade do Natal. A Sony afirmou que venderá uma versão mais barata de seu PlayStation 3 a partir do dia 11 de novembro, o primeiro aniversário do lançamento do console. A decisão da companhia é interpretada como uma tentativa de concorrer com seu arquirival, Nintendo, com a oferta de um console mais barato na temporada de final de ano, um das épocas que mais se vendem videogames. O novo PlayStation 3 será vendido no Japão por 39.980 ienes (US$ 341), 10 mil ienes (US$ 85) mais barato que a versão disponível hoje em dia.