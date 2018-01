Wii vende cinco vezes mais que PlayStation 3 no Japão

Analistas da área de games e alguns jornalistas são categóricos ao afirmar que o PlayStation 3, da Sony, tem fôlego para se tornar um produto bem sucedido no mercado a médio e longo prazo, graças ao seu poderoso desempenho gráfico e o drive capaz de ler filmes em discos Blu-ray, de alta definição. Só esqueceram de avisar os números. É que o Wii, da Nintendo, está aumentando sua vantagem sobre o concorrente da Sony no mercado japonês, um dos principais mercados consumidores de games e pátria das duas companhias. Agora, o console com joystick sensível a movimento (e desempenho gráfico inferior ao PS3, vale ressaltar) está superando o concorrente na base de cinco para um, ou seja, cada PS3 vendido equivale a 5 Wiis naquele mercado, segundo os números de vendas equivalentes a maio. Segundo dados da revista japonesa de games Enterbrain, o PS3 vendeu 45321 unidades em maio contra 251794 Wiis. Em abril, a diferença era de quatro Wiis vendidos para cada PS3. Prejuízo A notícia é ruim para a Sony, que ainda enfrenta um problema sério de déficit na divisão de games. Em seu último balanço encerrado em março passado, a unidade responsável pelo PS3 amargou um prejuízo de US$ 1,91 bilhões. O desempenho abaixo do esperado nas vendas do PS3 pode dificultar a recuperação financeira da gigante japonesa. A expectativa é que somente uma nova série de lançamentos em games contribua para recuperar as vendas do PS3 e ajudem a empresa a minimizar os prejuízos. É que por conta de problemas de escala, a empresa subsidia o preço do PS3 (leia-se, perde dinheiro a cada unidades vendida), que é comercializado entre US$ 599 e US$ 699, dependendo da configuração. A empresa espera encerrar seu próximo ano fiscal (que acaba em março de 2008) com 11 milhões de unidades vendidas do PS3. Nos Estados Unidos, outro importante mercado consumidor de games, o Wii também foi o console mais vendido (em unidades) pelo quarto mês consecutivo, relativo aos números fechados em abril. O Wii vendeu 360 mil unidades contra 174 mil Xbox 360 e 82 mil PS3.