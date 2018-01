WiiWare fortalece serviço online da Nintendo

A Nintendo está finalmente disponibilizando para download em seu console Wii jogos de produtoras independentes por preços tão baixos quanto 5 dólares. O videogame da Nintendo é o grande sucesso da indústria de games, graças a seus controles fáceis de entender e jogos simples que visam atrair um leque maior de pessoas. Mas o Wii tem ficado atrás do Xbox 360, da Microsoft, e do PlayStation3, da Sony, no quesito oferta de jogos originais para download direto pelos usuários. Isso mudou essa semana com o lançamento nos Estados Unidos do WiiWare, um serviço que a Nintendo afirma permitir aos criadores de games experimentarem idéias que podem ser realizadas por uma fração do custo de um título comum. "As possibilidades são enormes - muitos dos jogos mais divertidos no Xbox 360 e PS3 são os pequenos downloads feitos por estúdios novatos e dar o poder do controle do Wii para esses tipos mais criativos levará ainda mais adiante o movimento de games", afirmou o site especializado IGN no início deste ano. Depois de surgir no Japão no início deste ano, o serviço foi lançado nos Estados Unidos na segunda-feira, com seis novos títulos desde os familiares até os inusitados. "O WiiWare oferece um ambiente de baixo risco no qual os desenvolvedores podem criar um leque de jogos compactos para que os consumidores possam aproveitar diferentes níveis de preço", afirmou Tom Prata, diretor sênior do desenvolvimento do projeto da Nintendo of America, em entrevista por Email. Games como esses são parte pequena mas importante da indústria nessa época em que os consumidores se mostram ávidos por novas experiências, seja na forma de um caro instrumento musical ou num jogo de 5 dólares para divertir. O Xbox Live da Microsoft possui centenas de jogos para download e a PlayStation Network está chamando a atenção com sua série de quebra-cabeças "Echochrome". O serviço serve de vitrine para jogos "indies" que tradicionalmente não seriam feitos por grandes estúdios ou demorariam para serem descobertos em algum canto da Internet, ficando desconhecidos para a maior parte dos jogadores. "Realmente sinto que a Nintendo democratizou o videogame com o Wii e acredito que irá democratizar a distribuição", afirmou Cammie Dunaway, vice-presidente executiva de vendas e marketing da Nintendo America, à Reuters em março.