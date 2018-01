WikiLeaks diz que 'bloqueio' ameaça sua existência

O WikiLeaks, que divulgou dezenas de milhares de documentos confidenciais do governo norte-americano, iria suspender suas operações de publicação e se concentrar em levantar fundos, disse ele em uma coletiva de imprensa.

Visa e MasterCard pararam de processar as doações para o WikiLeaks em dezembro de 2010, depois que os Estados Unidos criticaram a divulgação da organização de cabogramas diplomáticos de conteúdo delicado.

"Se o WikiLeaks não encontrar uma maneira de remover esse bloqueio, dados nossos níveis atuais de despesas, simplesmente não seremos capazes de continuar na virada do ano", disse Assange.

O bloqueio de doações feito pelo Bank of America Corp, Visa Inc, MasterCard Inc, eBay Inc PayPal e Western Union Co destruiu 95 por cento da renda do WikiLeaks, acrescentou.

O WikiLeaks precisaria de 3,5 milhões de dólares nos próximos 12 meses para manter seus níveis atuais de operações, disse.

(Reportagem de Michael Holden)