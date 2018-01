Wikipedia chega a 2 milhões de artigos em inglês

A popular enciclopédia colaborativa online Wikipedia alcançou a marca de dois milhões de artigos publicados em inglês, número considerado um feito histórico para o portal que concentra conteúdo gerado por usuários de todo o mundo. Veja também: Estudante flagra CIA, Vaticano e Wal-Mart por trás da Wikipedia Wikipedia mostra onde já corrigiu a Encyclopaedia Britannica Se forem considerados artigos publicados em todos os idiomas - atualmente são 250 línguas - a Wikipedia já possui mais de oito milhões de textos e terminologias publicados. A enciclopédia é considerada o sexto mais popular portal da internet, atrás dos sites comerciais Google, Microsoft, Yahoo, Time Warner e eBay. Desde que foi aberto aos usuários para consultas e edições livres, em 2001, mais de 100 mil pessoas já se registraram para realizar pelo menos 10 edições de artigos por ano, segundo a fundação Wikimedia, a organização não governamental sem fins lucrativos que opera o Wikipedia. O artigo "El Hormiguero", sobre um programa de TV popular na Espanha, foi o de número 2 milhões, criado pelo usuário Zzxc no dia 10 de setembro. Veja o artigo aqui. A versão em inglês da Wikipedia tem sozinha 3,4 milhões de voluntários cadastrados. As edições em alemão e francês, as duas maiores após a inglesa, têm cada uma pouco mais de 500 mil usuários.