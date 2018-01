Wikipedia divulga morte de lutador nos EUA antes da polícia

Antes que a polícia descobrisse os corpos do lutador Chris Benoit, o "Mutilador Canadense", da sua mulher, Nancy, e do seu filho de 7 anos, todos assassinados, o verbete relacionado a ele na Wikipedia mencionava o acontecido. Cerca de 14 horas antes de a polícia descobrir os corpos, na última segunda-feira, a enciclopédia online já trazia a informação. Segundo as autoridades, o lutador estrangulou sua mulher e seu filho no fim de semana e colocou bíblias ao lado dos corpos antes de se enforcar com o cabo de um aparelho de musculação que tinha em casa. Chris Benoit deixou de comparecer a uma luta em Houston alegando "motivos pessoais", no fim de semana. Os investigadores acreditam que o lutador tenha matado a esposa e o filho, se suicidando na segunda-feira, dia 25. Os corpos foram encontrados na tarde do mesmo dia, em três quartos diferentes da casa. A polícia ainda não descobriu os motivos do crime. Os investigadores suspeitam que anabolizantes encontrados na casa de Benoit possam ter incentivado o crime, já que a literatura médica já relacionou o uso destas drogas com surtos de violência e paranóia. Os policiais tentaram descobrir quem alterou o verbete na Wikipedia e chegaram à cidade de Stamford, onde fica baseada a World Wrestling Entertainment, organizadora dos torneios de luta livre em que Benoit lutava. "Coincidência" O editor do tópico de Benoit na Wikipedia voltou a postar informações no site da enciclopédia online, alegando que a edição da página sobre a morte do lutador e de sua família teria sido uma terrível coincidência, alimentada por rumores e fofocas dos bastidores do mundo da luta livre. O endereço IP do autor é o mesmo utilizado para a primeira atualização do verbete sobre o lutador. O usuário deixou uma longa explicação no tópico, pedindo desculpas pelo acontecido. Para visitar o tópico sobre o lutador na Wikipedia, clique aqui.