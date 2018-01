Wikipedia em português chega a 200 mil verbetes A versão em português da enciclopédia virtual Wikipedia atingiu na quarta-feira passada, dia 29 de novembro, a marca de 200 mil verbetes no idioma. O número foi alcançado com a publicação do verbete ?Copa América 2007?. A versão em português do site já é a oitava maior do mundo. Com isso, o número de artigos em português praticamente dobrou desde fevereiro de 2006, quando a Wikipedia quebrou a barreira de 100 mil verbetes. Atualmente a enciclopédia online está disponível em diversos idiomas, embora o inglês ainda seja o mais utilizado, com mais de 1,5 milhão de verbetes.