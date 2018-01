Wikipedia ganha versão offline A Wikipedia, enciclopédia feita de forma colaborativa na internet, vai ganhar uma versão ´offline´ e que será armazenada em um CD-ROM. No caso, a versão terá uma seleção de tópicos em língua inglesa e será distribuída pela empresa Linterweb, que fechou uma parceria com a Wikimedia Foundation, organização que mantém a Wikipedia no ar. O produto terá verbetes com mais ´qualidade´ em áreas como arte, ciências, literatura, geografia, línguas, história e biologia. O CD deve ser vendido por cerca de US$ 14. Dependendo dos resultados desta versão, a empresa pode criar outras versões de discos da Wikipedia em mais idiomas no futuro.