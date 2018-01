Wikipedia mostra onde já corrigiu a Encyclopaedia Britannica

A enciclopédia online Wikipedia se tornou mundialmente conhecida por sua estrutura colaborativa, em que qualquer um poderia contribuir para os tópicos. Por um lado, fez do endereço um dos mais acessados na internet, por conta da sua imensa variedade de verbetes em vários idiomas, todos de acesso gratuito. Wikipedia aborda acidente do vôo 3054 Wikipedia aborda morte de lutador antes da polícia Por outro lado, o serviço sempre esteve imerso em escândalos quanto à confiabilidade de suas informações, entre outras polêmicas, como recentes episódios que traziam um tópico relatando a morte de um lutador nos EUA antes mesmo que a polícia encontrasse seu corpo, e a menção ao acidente da TAM, poucos minutos após o acidente. Mas há um divertido verbete que merece uma visita, na qual a Wikipedia em inglês lista erros na sisuda Enciclopaedia Britannica, uma das mais tradicionais no gênero. Entre os tópicos listados, vários erros biográficos, geográficos e uma menção errônea ao criador da lâmina de barbear. Outros 'erros' incluem tópicos em áreas como matemática, ciências, e, claro, provocação das provocações, erros da Britannica no tópico referente à...Wikipedia.